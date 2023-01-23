На конкурсе по строительству Южной широтной магистрали остался один участник. Москвичей отклонили

Компания «ВАД» осталась единственным участником в конкурсе на строительство первого этапа Южной Широтной магистрали в Петербурге за 20 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 января.
По нашей информации, до стадии рассмотрения оценки вторых частей заявок дошли два претендента. Заявка одного из них была признана не соответствующей требованиям и отклонена. Речь идет о ПАО «Мостотрест», крупном московском предприятии, которое, в частности, строило Пулковскую транспортную развязку и Большой Обуховский мост в Петербурге, а также участки автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург».
Единственной заявкой, которая устроила комиссию, была заявка компании «ВАД». Это крупнейший подрядчик, который работает на дорожном строительстве в Петербурге и Ленобласти. Из последних крупных подрядов, которые ему достались, можно назвать участок трассы М-32 на севере города.
Конкурс на проектирование и строительство Южной широтной магистрали был объявлен перед Новым годом. Стартовая цена — 20,9 млрд рублей. Срок выполнения работ — с 20 марта 2023 год до 1 декабря 2027-го. При этом рабочую документацию нужно разработать не позднее ноября 2026 года.
Речь идет только о первом этапе строительства — от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей, общая длина — порядка 7 км, включая участок шоссе Подбельского и Сарицкой улицы. Там будет от 4 до 6 полос движения плюс велодорожки шириной 2,5 метра. Предполагается, что на протяжении этого этапа построят три разноуровневые развязки и три путепровода: через железнодорожные пути Балтийского направления, в створе Петербургского шоссе и через пути Витебского направления.
Вся же Южная широтная магистраль растянется на 17 км — пойдет на северо-восток и дотянется до Металлостроя — стыка Советского проспекта и Петрозаводского шоссе. Предполагается, что трасса разгрузит дороги южной части города и станет дублером КАД. Кроме того, она должна улучшить транспортное сообщение с «Экспофорумом», Славянкой и перспективным кампусом СПбГУ.