На конкурсе по строительству Южной широтной магистрали остался один участник. Москвичей отклонили

Компания «ВАД» осталась единственным участником в конкурсе на строительство первого этапа Южной Широтной магистрали в Петербурге за 20 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 января.

По нашей информации, до стадии рассмотрения оценки вторых частей заявок дошли два претендента. Заявка одного из них была признана не соответствующей требованиям и отклонена. Речь идет о ПАО «Мостотрест», крупном московском предприятии, которое, в частности, строило Пулковскую транспортную развязку и Большой Обуховский мост в Петербурге, а также участки автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург».