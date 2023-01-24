«Ведомости» рассказали, почему из российских аптек пропадают детские антибиотики

В российских аптеках пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, сообщают 24 января «Ведомости», ссылаясь на анализ аптечного ассортимента разных городов. Препарат входит в список жизненно важных лекарств.



Издание приводит данные агрегатора «Мегаптека», с помощью которого можно отслеживать наличие лекарств в крупных сетях. Гранул для приготовления суспензий цефуроксима нет в Москве (1883 аптеки), Петербурге (1235 аптек), Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и других крупных российских городах.

Кроме того, возник дефицит и детского антибиотика цефиксима («Панцеф» и «Супракс»). В некоторых региональных аптеках его нет, но все еще можно найти в отдельных точках. Газета упоминает также амоксициллин + клавулановая кислота («Амоксиклав», «Аугментин»), амоксициллин («Флемоксин Солютаб») и азитромицин («Сумамед»).