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    «Ведомости» рассказали, почему из российских аптек пропадают детские антибиотики

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    В российских аптеках пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, сообщают 24 января «Ведомости», ссылаясь на анализ аптечного ассортимента разных городов. Препарат входит в список жизненно важных лекарств.

    Издание приводит данные агрегатора «Мегаптека», с помощью которого можно отслеживать наличие лекарств в крупных сетях. Гранул для приготовления суспензий цефуроксима нет в Москве (1883 аптеки), Петербурге (1235 аптек), Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и других крупных российских городах.

    Кроме того, возник дефицит и детского антибиотика цефиксима («Панцеф» и «Супракс»). В некоторых региональных аптеках его нет, но все еще можно найти в отдельных точках. Газета упоминает также амоксициллин + клавулановая кислота («Амоксиклав», «Аугментин»), амоксициллин («Флемоксин Солютаб») и азитромицин («Сумамед»).

    Эксперты отмечают, что спрос на антибиотики вырос из-за повышения заболеваемости. Также они связывают дефицит с логистическими сложностями и нехваткой препаратов с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота для производства цефуроксима и цефиксима. Кроме того, собеседники газеты отметили, что многим производителям невыгодно выпускать детские антибиотики — это продукт для ограниченного числа потребителей.

    О нехватке антибиотиков и ее причинах «Фонтанка» писала еще в ноябре.

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