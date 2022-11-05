Эксперт рассказал, почему из аптек пропали антибиотики

Недостаток антибиотиков в аптеках вызван обострением различных инфекционных заболеваний и последствиями локдауна. Об этом 5 ноября рассказала Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций, объясняя дефицит антимикробных препаратов в аптеках.
В октябре покупатели отметили, что стало трудно найти в продаже «Амоксициллин», «Аугментин», «Панцеф», «Экоклав». По словам Пресняковой, в осенний период спрос на эту группу препаратов традиционно повышается.
Она отметила, что делать запасы антибиотиков не нужно: «У нас достаточно отечественных антибиотиков широкого спектра действия, и всегда можно подобрать адекватную замену, а прописывать антибиотики себе самостоятельно бесполезно и даже опасно — у бактерий вырабатывается устойчивость к препарату, и они теряют эффективность».
Второй причиной дефицита антибактериальных препаратов эксперт называет недостаток лекарственных субстанций, которые отечественные производители препаратов закупают за рубежом — в Индии и Китае.
«Текущий период — это постковидный «эффект бабочки». Ограничения во время пандемии привели к сокращению или даже к остановке выпуска субстанций. Сегодня производителям не хватает субстанции клавулановой кислоты», — говорит она и отмечает, что поставки субстанции из Индии и Китая ожидаются через месяц.