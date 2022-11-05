Эксперт рассказал, почему из аптек пропали антибиотики

Недостаток антибиотиков в аптеках вызван обострением различных инфекционных заболеваний и последствиями локдауна. Об этом 5 ноября рассказала Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций, объясняя дефицит антимикробных препаратов в аптеках.

В октябре покупатели отметили, что стало трудно найти в продаже «Амоксициллин», «Аугментин», «Панцеф», «Экоклав». По словам Пресняковой, в осенний период спрос на эту группу препаратов традиционно повышается.