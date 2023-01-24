В Петербурге после посещения Думской погибла 20-летняя москвичка. На ее теле нашли ожоги

Жительница Москвы скончалась в Петербурге при странных обстоятельствах. На теле 20-летней девушки виднелись следы ожогов, но что именно стало причиной гибели, установят судмедэксперты. Подробности «Фонтанка» узнала 24 января.



Накануне днем в полицию позвонила женщина и сообщила, что в квартире на Серпуховской улице лежит труп. Приехавшие оперативники установили, что погибшая — 20-летняя приезжая из Москвы. Ожоги, которые нашли на теле, скорее всего оставила горячая вода. Есть версия, что девушка вернулась в ночь на понедельник с Думской в измененном состоянии и не сразу поняла, что обливает себя в душе кипятком.

