Вслед за Арестовичем офис Зеленского покидает замглавы Тимошенко

Вслед за Алексеем Арестовичем офис президента Украины покинул заместитель главы офиса Кирилл Тимошенко. Он подтвердил информацию о своей отставке с поста, опубликовав фотографию с заявлением об уходе. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Об этом 24 января сообщает РИА Новости.
«Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций», — написал Тимошенко под фото.
По данным источников «РБК-Украина», Кирилл Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
17 января офис Зеленского подтвердил отставку Алексея Арестовича с поста советника главы офиса. Тимошенко ранее попадал в ряд скандалов, например украинские СМИ писали, что он ездит по служебным делам на «гуманитарном» американском внедорожнике. Зеленский накануне анонсировал масштабные кадровые изменения в системе управления страны.