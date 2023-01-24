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    Вслед за Арестовичем офис Зеленского покидает замглавы Тимошенко

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    Вслед за Алексеем Арестовичем офис президента Украины покинул заместитель главы офиса Кирилл Тимошенко. Он подтвердил информацию о своей отставке с поста, опубликовав фотографию с заявлением об уходе. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Об этом 24 января сообщает РИА Новости.

    «Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций», — написал Тимошенко под фото.

    По данным источников «РБК-Украина», Кирилл Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    17 января офис Зеленского подтвердил отставку Алексея Арестовича с поста советника главы офиса. Тимошенко ранее попадал в ряд скандалов, например украинские СМИ писали, что он ездит по служебным делам на «гуманитарном» американском внедорожнике. Зеленский накануне анонсировал масштабные кадровые изменения в системе управления страны.

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    УкраинаЗеленскийАрестович
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