Вслед за Арестовичем офис Зеленского покидает замглавы Тимошенко

Вслед за Алексеем Арестовичем офис президента Украины покинул заместитель главы офиса Кирилл Тимошенко. Он подтвердил информацию о своей отставке с поста, опубликовав фотографию с заявлением об уходе. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Об этом 24 января сообщает РИА Новости.



«Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций», — написал Тимошенко под фото.



По данным источников «РБК-Украина», Кирилл Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

