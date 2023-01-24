M&M’s откажется от своих знаменитых «говорящих конфет» в рекламе

На неопределенный срок M&M’s откажется от использования в рекламе своих знаменитых персонажей, которые напоминают форму шоколадных конфет. Причина — в интернете вызвали споры последние изменения в их облике. Об этом 24 января сообщает Wall Street Journal.
Бренд рассказал, что за прошедший год внесли несколько изменений в «говорящие конфеты». «Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей», — рассказали в M&M’s.
Компания в январе 2022 года предложила «свежий, современный взгляд на внешность» персонажей.
Так, M&M’s отказался от гендерных обращений — «мисс» и «господин». Женские персонажи — Зеленая и Коричневая — начали носить гендерно нейтральную обувь. Зеленая надела кроссовки вместо сапог на длинном каблуке, а Коричневая — туфли с более низким каблуком. Еще поменялась и озвучка персонажей — их голоса стали более инклюзивными и приветливыми. Эти изменения вызвали споры в интернете.