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    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    M&M’s откажется от своих знаменитых «говорящих конфет» в рекламе

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    На неопределенный срок M&M’s откажется от использования в рекламе своих знаменитых персонажей, которые напоминают форму шоколадных конфет. Причина — в интернете вызвали споры последние изменения в их облике. Об этом 24 января сообщает Wall Street Journal.

    Бренд рассказал, что за прошедший год внесли несколько изменений в «говорящие конфеты». «Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей», — рассказали в M&M’s.

    Компания в январе 2022 года предложила «свежий, современный взгляд на внешность» персонажей.

    Так, M&M’s отказался от гендерных обращений — «мисс» и «господин». Женские персонажи — Зеленая и Коричневая — начали носить гендерно нейтральную обувь. Зеленая надела кроссовки вместо сапог на длинном каблуке, а Коричневая — туфли с более низким каблуком. Еще поменялась и озвучка персонажей — их голоса стали более инклюзивными и приветливыми. Эти изменения вызвали споры в интернете.

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