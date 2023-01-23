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    Фонд Андрея Сахарова* признан нежелательной организацией в России

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    Генпрокуратура РФ признала деятельность неправительственной иностранной организации The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова»)* нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом сообщается вечером 23 января на сайте надзорного ведомства.

    В Генпрокуратуре установили, что деятельность Фонда Андрея Сахарова «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

    Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, уточняется в сообщении.

    * Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.

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