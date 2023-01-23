    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, зап

    780мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.67eur74.34

    Петербургского студента зарезали из ревности в Тосно

    2712
    1 комментарий

    Следователи СК расследуют уголовное дело по факту убийства петербургского студента в Тосненском районе Ленобласти. Труп 19-летнего молодого человека нашли в квартире на проспекте Ленина. Об этом 23 января сообщает 47news.

    В воскресенье ночью в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в квартире пятиэтажки. Убитым оказался 19-летний студент Академии транспортных технологий. Вскоре в Ульяновке задержали 45-летнего безработного. Он признался, что ударил молодого человека ножом в порыве ревности.

    Подозреваемого поместили в камеру. 12 лет назад он привлекался за хранение наркотиков.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПроисшествияРевностьУбийство
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close