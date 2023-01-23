Петербургского студента зарезали из ревности в Тосно

Следователи СК расследуют уголовное дело по факту убийства петербургского студента в Тосненском районе Ленобласти. Труп 19-летнего молодого человека нашли в квартире на проспекте Ленина. Об этом 23 января сообщает 47news.



В воскресенье ночью в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в квартире пятиэтажки. Убитым оказался 19-летний студент Академии транспортных технологий. Вскоре в Ульяновке задержали 45-летнего безработного. Он признался, что ударил молодого человека ножом в порыве ревности.

Подозреваемого поместили в камеру. 12 лет назад он привлекался за хранение наркотиков.