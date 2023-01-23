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    В США птичий грипп нашли у медведей гризли

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    В США минувшей осенью зафиксировали первые случаи заражения высокопатогенным вирусом птичьего гриппа (Highly pathogenic avian influenza — HPAI H5N1) медведей гризли. Об этом стало известно 23 января из публикации центра Montana Fish, Wildlife and Parks.

    Трое хищников демонстрировали ряд неврологических проблем, в том числе дезориентацию и частичную слепоту. Из-за болезни и общего состояния животных пришлось усыпить.

    В прошлом году HPAI также нашли у лисы и скунса в Монтане. Вирус обнаруживали и у енотов, койота и чёрных медведей, но в других штатах и странах. Предположительно, животные заражаются при употреблении в пищу инфицированных птиц.

    Вирусы птичьего гриппа естественны для птиц. Они подразделяются на две группы в зависимости от тяжести заболевания: низкопатогенные и высокопатогенные. Первые обычно вызывают лишь незначительные симптомы у птиц, тогда как вторые чрезвычайно заразны и смертельны.

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    СШАМедведиПтичий грипп
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