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    Ремонт ограничил движение в тоннеле петербургской дамбы

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    С понедельника, 23 января, на дамбе Петербурга стартовали регламентные работы в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Сначала они ограничили движение транспорта на внешнем кольце, а затем перейдут на внутреннее.

    С 23 по 24 января в транспортном отсеке Финской стороны введены временные ограничения движения по полосам, напоминают в пресс-службе Дирекции КЗС 23 января. Там проведут комплексно-технологическое обслуживание оборудования, а также систем безопасности и управления тоннеля. На 7–10 минут движение могут полностью остановить для ввода и вывода подъемной техники.

    Затем с 25 по 26 января аналогичные ограничения введут на внутреннем кольце — в транспортном отсеке Невской стороны.

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    ДамбаОграничения движения транспорта
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