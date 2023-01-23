Ремонт ограничил движение в тоннеле петербургской дамбы

С понедельника, 23 января, на дамбе Петербурга стартовали регламентные работы в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Сначала они ограничили движение транспорта на внешнем кольце, а затем перейдут на внутреннее.



С 23 по 24 января в транспортном отсеке Финской стороны введены временные ограничения движения по полосам, напоминают в пресс-службе Дирекции КЗС 23 января. Там проведут комплексно-технологическое обслуживание оборудования, а также систем безопасности и управления тоннеля. На 7–10 минут движение могут полностью остановить для ввода и вывода подъемной техники.