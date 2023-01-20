Проезд по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат на несколько дней

На дамбе Петербурга с 23 по 26 января будут ограничивать движение транспорта в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Там запланированы регламентные и ремонтно-восстановительные работы.



С 23 по 24 января проезд ограничат в транспортном отсеке Финской стороны, на внешнем кольце, а с 25 по 26 января — на внутреннем кольце, в транспортном отсеке Невской стороны, сообщает 20 января пресс-служба Дирекции КЗС. Для ввода и вывода подъемной техники могут полностью перекрывать въезд в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.

В тоннеле проведут комплексно-технологическое обслуживание оборудования, систем безопасности и управления. Водителей просят внимательно следить за сообщениями на информационных табло.