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    Проезд по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат на несколько дней

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    На дамбе Петербурга с 23 по 26 января будут ограничивать движение транспорта в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Там запланированы регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

    С 23 по 24 января проезд ограничат в транспортном отсеке Финской стороны, на внешнем кольце, а с 25 по 26 января — на внутреннем кольце, в транспортном отсеке Невской стороны, сообщает 20 января пресс-служба Дирекции КЗС. Для ввода и вывода подъемной техники могут полностью перекрывать въезд в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.

    В тоннеле проведут комплексно-технологическое обслуживание оборудования, систем безопасности и управления. Водителей просят внимательно следить за сообщениями на информационных табло.

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