Новые слухи о мобилизации и конфликт между США и ЧВК «Вагнер»: главные новости вокруг СВО за 21 января

Реестр иноагентов пополняется еженедельно Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 января 2023 года.



Новые иноагенты Минюст РФ добавил в реестр иноагентов певицу Монеточку (Елизавету Гордымову*), а также депутата Мосгордумы Дарью Беседину*, основателя Gulagu.net Владимира Осечкина*, блогеров Антона Устимова* и Вадима Харченко*, политика Ибрагима Яганова*, а также проект T9 NSK*. На этот раз Минюст опубликовал причины, по которым включил в реестр новых иноагентов. В ряде случаев среди причин прямо указана их публичная позиция по поводу спецоперации.

Мобилизация По СМИ и соцсетям разлетелось интервью военкома из Ростовской области Александра Жукова. В нём он говорит о необходимости подготовки к частичной или полной мобилизации. Власти поспешили выступить с разъяснениями. Главный ростовский военком Игорь Егоров подчеркнул, что ни частичной, ни полной мобилизации в области нет. — Военный комиссар Азова и Азовского района имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может. У нас на данный момент только на добровольной основе всё сейчас. Люди приходят в военкомат, заключают контракт, — сказал Егоров ТАСС.

Заявления МИДа Министерство иностранных дел выступило с рядом комментариев. Главные тезисы: говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции и удобрений из России при помощи ООН не приходится; блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России, и эти меры запомнят; Россия призывает Европу бороться с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминации по национальному признаку; Европе никогда не поздно признать свои ошибки и сделать верный нравственный выбор.

Конфликт США и ЧВК «Вагнер» США решили классифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, уже на следующей неделе против нее введут санкции. Об этом сообщил координатор американского Совета национальной безопасности Джон Кирби. После этого основатель ЧВК Евгений Пригожин написал Кирби открытое письмо. Оно состоит всего из одного предложения:



— Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"»? — гласит письмо, выложенное в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

«Мобилизация прихожан» Патриарх Кирилл призвал священнослужителей к мобилизации прихожан: то есть к тому, чтобы они собирали деньги, вещи и продукты для российских военных. — Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих. Знаю, что многое уже делается, но думаю, еще недостаточно, — сказал глава РПЦ на праздничной трапезе в Елохове. Заявления Минобороны США Глава военного ведомства Ллойд Остин прокомментировал итоги заседания контактной группы по поддержке Украины. Основные тезисы:

главными вопросами встречи были поставки Украине средств ПВО и бронетехники; страны Запада не будет замедлять темпы оказания военной помощи Украине, сейчас — «решающий момент» в боевых действиях; Нидерланды передадут Украине ракеты и пусковые установки Patriot; у США нет объявлений о поставках танков Abrams, Германия не решала передать Украине танки Leopard; союзники передают Украине то оружие, которое должно помочь ей на поле боя уже сейчас.



* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.