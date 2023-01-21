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    В Петербурге — редкое природное явление. Посмотрите на него, пока не кончилось

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    Напрягать давно не задействованные мышцы лица приходится петербуржцам 21 января. Горожане жмурятся.

    Исключительно ясная погода радует горожан январской субботой. Солнце в Петербурге такое продолжительное время не видели давно, так что многие предпочли организовать досуг на свежем воздухе.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Кроме того что в городе светло, ярко и радостно, есть и другие погодные бонусы — легкий минус и практически полный штиль. Солнце сядет в 16.43 — бегите на улицу, если еще не. Подобной погоды в ближайшие дни не предвидится.

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