В Петербурге — редкое природное явление. Посмотрите на него, пока не кончилось

Напрягать давно не задействованные мышцы лица приходится петербуржцам 21 января. Горожане жмурятся.
Исключительно ясная погода радует горожан январской субботой. Солнце в Петербурге такое продолжительное время не видели давно, так что многие предпочли организовать досуг на свежем воздухе.
Кроме того что в городе светло, ярко и радостно, есть и другие погодные бонусы — легкий минус и практически полный штиль. Солнце сядет в 16.43 — бегите на улицу, если еще не. Подобной погоды в ближайшие дни не предвидится.