От Мойки до Казанской. Петербуржцы и гости города плотно встали на Невском — все хотят в Строгановский дворец

В субботу, 21 января, петербуржцы и гости города встали в длинную очередь на Невском проспекте. Все хотят попасть в Строгановский дворец, ведь там сегодня — бесплатный вход.

«Конец очереди — почти у Казанской улицы», — рассказал «Фонтанке» очевидец и поделился фотографиями.