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    От Мойки до Казанской. Петербуржцы и гости города плотно встали на Невском — все хотят в Строгановский дворец

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    В субботу, 21 января, петербуржцы и гости города встали в длинную очередь на Невском проспекте. Все хотят попасть в Строгановский дворец, ведь там сегодня — бесплатный вход.

    «Конец очереди — почти у Казанской улицы», — рассказал «Фонтанке» очевидец и поделился фотографиями.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Русский музей объявил бесплатный вход в Строгановский дворец по случаю 290-летия со дня рождения русского государственного деятеля, коллекционера и благотворителя, одного из владельцев Строгановского дворца — графа Александра Строганова.

    Чтобы воспользоваться правом на бесплатный вход, посетителям любой категории нужно будет подойти в кассу и получить бесплатный билет, бронировать заранее ничего не надо.

    Своим внешним обликом Строгановский дворец обязан Растрелли, который в 1753–1754 годах объединил в единое целое общим барочным фасадом дома, выстроенные ранее на пересечении реки Мойки с Невским проспектом. Затем на рубеже XVIII–XIX веков усадьбу расширил Андрей Воронихин, а завершил создание ансамбля в 1842 году Петр Садовников.

    Сейчас во дворце открыто 16 парадных залов, в части из которых размещена экспозиция «Русский ампир. Декоративно-прикладное искусство времени царствования императора Александра I (1801–1825)». На первом этаже проводятся временные выставки.

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