От Мойки до Казанской. Петербуржцы и гости города плотно встали на Невском — все хотят в Строгановский дворец

В субботу, 21 января, петербуржцы и гости города встали в длинную очередь на Невском проспекте. Все хотят попасть в Строгановский дворец, ведь там сегодня — бесплатный вход.
«Конец очереди — почти у Казанской улицы», — рассказал «Фонтанке» очевидец и поделился фотографиями.
Русский музей объявил бесплатный вход в Строгановский дворец по случаю 290-летия со дня рождения русского государственного деятеля, коллекционера и благотворителя, одного из владельцев Строгановского дворца — графа Александра Строганова.
Чтобы воспользоваться правом на бесплатный вход, посетителям любой категории нужно будет подойти в кассу и получить бесплатный билет, бронировать заранее ничего не надо.