В Строгановский дворец пустят бесплатно по случаю дня рождения его исторического владельца

Русский музей объявил бесплатный вход в Строгановский дворец 21 января (суббота). Чтобы воспользоваться этим правом, посетителям любой категории нужно будет подойти в кассу и получить бесплатный билет, бронировать заранее ничего не надо.



На самом деле 290 лет со дня рождения русского государственного деятеля, коллекционера и благотворителя, одного из владельцев Строгановского дворца — графа Александра Строганова, — отмечается 14 января. Так что «поздравить» хозяина посетители придут на неделю позже даты, но тот вряд ли уже обидится.

