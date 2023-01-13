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    В Строгановский дворец пустят бесплатно по случаю дня рождения его исторического владельца

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    Русский музей объявил бесплатный вход в Строгановский дворец 21 января (суббота). Чтобы воспользоваться этим правом, посетителям любой категории нужно будет подойти в кассу и получить бесплатный билет, бронировать заранее ничего не надо.

    На самом деле 290 лет со дня рождения русского государственного деятеля, коллекционера и благотворителя, одного из владельцев Строгановского дворца — графа Александра Строганова, — отмечается 14 января. Так что «поздравить» хозяина посетители придут на неделю позже даты, но тот вряд ли уже обидится.

    Своим внешним обликом Строгановский дворец обязан Растрелли, который в 1753–1754 годах объединил в единое целое общим барочным фасадом дома, выстроенные ранее на пересечении реки Мойки с Невским проспектом. Затем на рубеже XVIII–XIX веков усадьбу расширил Андрей Воронихин, а завершил создание ансамбля в 1842 году Петр Садовников.

    Сейчас во дворце открыто 16 парадных залов, в части из которых размещена экспозиция «Русский ампир. Декоративно-прикладное искусство времени царствования императора Александра I (1801–1825)». На первом этаже проводятся временные выставки.

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