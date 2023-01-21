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    Пытались скрыть, что яхтой владеет Вексельберг. В США российского и британского бизнесменов обвиняют в нарушении санкций

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    В США предъявили обвинение российскому и британскому бизнесменам — 51-летнему Владиславу Осипову и 52-летнему Ричарду Мастерсу, которые якобы содействовали попытке уклонения от санкций. Это касается 78-метровой яхты Tango за 90 миллионов долларов, принадлежащей, по мнению местных чиновников, российскому олигарху Виктору Вексельбергу, сообщает 20 января американский Минюст.

    Мастерса уже задержали в Испании. Бизнесменов обвиняют в сговоре с целью обмана США, отмывания денег и нарушении санкционных правил. Якобы они пытались скрыть, что яхтой владеет Вексельберг, и для этого Осипов разработал сложную схему с участием подставных компаний, а Мастерс продвигал план с ложным названием яхты — The Fanta. Отмечается, что Осипов был сотрудником Вексельберга, а Мастерс руководил компанией по управлению яхтами в Испании, которая приняла управление Tango после того, как олигарх попал под санкции.

    «В результате финансовые учреждения США обработали транзакции на сотни тысяч долларов для Tango, которые они не одобрили бы, если бы знали о причастности Вексельберга. Tango продолжала работать как роскошная яхта с полным набором услуг и предметов роскоши», – сообщает Минюст.

    Яхту Tango арестовали в испанском городе Пальма-де-Майорка в апреле прошлого года. Операция проводилась совместно с американскими ФБР и службой внутренней безопасности.

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    Санкции СШАЯхта
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