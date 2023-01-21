Пытались скрыть, что яхтой владеет Вексельберг. В США российского и британского бизнесменов обвиняют в нарушении санкций

В США предъявили обвинение российскому и британскому бизнесменам — 51-летнему Владиславу Осипову и 52-летнему Ричарду Мастерсу, которые якобы содействовали попытке уклонения от санкций. Это касается 78-метровой яхты Tango за 90 миллионов долларов, принадлежащей, по мнению местных чиновников, российскому олигарху Виктору Вексельбергу, сообщает 20 января американский Минюст.



Мастерса уже задержали в Испании. Бизнесменов обвиняют в сговоре с целью обмана США, отмывания денег и нарушении санкционных правил. Якобы они пытались скрыть, что яхтой владеет Вексельберг, и для этого Осипов разработал сложную схему с участием подставных компаний, а Мастерс продвигал план с ложным названием яхты — The Fanta. Отмечается, что Осипов был сотрудником Вексельберга, а Мастерс руководил компанией по управлению яхтами в Испании, которая приняла управление Tango после того, как олигарх попал под санкции.