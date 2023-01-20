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    У леса есть глаза. Фотоловушке в Нижне-Свирском заповеднике позировали сохатые

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    Ночью в Нижне-Свирском заповеднике спят не все: некоторые питомцы успевают погулять и даже побывать в роли моделей. На этот раз фотоловушке позировали два красавца-лося.

    Ролик с сохатыми заповедник публикует 20 января. Они стоят спокойно, почти сливаясь с темным лесом — выдают зловещие глаза-светлячки. Через некоторое время один из лосей начинает обнюхивать дорогу — будто ищет, чем поживиться.

    Нижне-Свирский государственный заповедник

    Порой в заповеднике можно встретить и «привидения». Это и случилось с лисой, о которой ранее рассказывала «Фонтанка».

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