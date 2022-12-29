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    Если долго вглядываться во тьму, она посмотрит на вас. Лиса в Нижне-Свирском заповеднике встретила «привидение»

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    Любопытную сценку запечатлела фотоловушка Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного в Ленобласти. Видео публикует группа заповедника во «ВКонтакте» 29 декабря.

    «Сначала кажется, будто в кадре лишь одна лисица. Но обратите внимание, как ведёт себя героиня видео: она смотрит вдаль, кого-то видит, пугается и уходит в обратную сторону... Что за ночное привидение попалось на пути рыжей красавице?» — интересуются сотрудники заповедника.

    Примерно в середине кадра отчётливо видны две светящиеся точки во тьме. Вот кто смутил лису.

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    Дикие животныеЖивотныеЗаповедникЛисаНижне-Свирский заповедник
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