Торопливый велосипедист успел проскочить Лиговский перед автобусом, но попал под автомобиль

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Спешка привела велосипедиста под колеса автомобиля в центре Петербурга утром 20 января. Попытка проскочить дорогу на красный попала на камеру видеорегистратора.
В 10:40 на Лиговском проспекте, на регулируемом пешеходном переходе возле дома 75 по набережной Обводного канала, легковой автомобиль Audi сбил велосипедиста, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, что велосипедист пересекал дорогу по зебре, не спешившись, и на красный свет. Он успел проскочить перед начавшим движение автобусом — и тут же попал под машину.
Водитель «Ауди» тоже вел себя нетерпеливо: в первый раз он стартовал еще на красный, но тут же остановился, не пересекая стоп-линию, дождался желтого и начал движение. На зебре автомобиль оказался уже на свой зеленый, тогда как пешеходам давно горел красный свет.