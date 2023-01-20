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    После внезапной смерти школьника в многодетной семье в Петербурге возбудили дело

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы разобраться во внезапной смерти подростка в Красносельском районе.

    Пока следователь квалифицировал это как «причинение смерти по неосторожности», стало известно «Фонтанке» 20 января. По предварительной информации, в ходе первых экспертиз в тканях тела нашли химическое вещество.

    Скорую в квартиру на улице Маршала Захарова вызвали родители ребенка в ночь с 18 на 19 января. Медики смогли только констатировать смерть мальчика и вызвали полицию.

    Подросток находился на домашнем обучении. В семье есть еще трое детей — две старшие девочки и младший брат. При этом семья состоит на учете в ОДН района.

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