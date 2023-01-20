После внезапной смерти школьника в многодетной семье в Петербурге возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы разобраться во внезапной смерти подростка в Красносельском районе.



Пока следователь квалифицировал это как «причинение смерти по неосторожности», стало известно «Фонтанке» 20 января. По предварительной информации, в ходе первых экспертиз в тканях тела нашли химическое вещество.



Скорую в квартиру на улице Маршала Захарова вызвали родители ребенка в ночь с 18 на 19 января. Медики смогли только констатировать смерть мальчика и вызвали полицию.



Подросток находился на домашнем обучении. В семье есть еще трое детей — две старшие девочки и младший брат. При этом семья состоит на учете в ОДН района.

