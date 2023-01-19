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    Тело мальчика-подростка нашли в квартире на юге Петербурга

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    Эксперты устанавливают причины смерти ребенка, тело которого нашли в квартире в Красносельском районе Петербурга.

    Скорую на улицу Маршала Захарова вызвали около часа ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 января. Медики же смогли констатировать смерть 14-летнего подростка и вызвать полицию.

    Сотрудники выяснили, что ребенок находился на домашнем обучении. В семье еще есть трое детей — две старшие девочки и младший брат. При этом семья состоит на учете в ОДН района.

    Тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причины гибели.

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