Пентагон объявил о поставках нового оружия Украине

Президент США Джо Байден санкционировал направление Киеву новой партии вооружений из запасов Пентагона на 2,5 миллиарда долларов. Об этом 20 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Пентагон. Это «тридцатое изъятие администрацией Байдена оборудования из запасов министерства обороны для Украины с августа 2021 года».



В частности, Украина получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, для ракетных систем класса «земля-воздух» (NASAMS), 90 бронетранспортеров Stryker, 59 боевых машин пехоты Bradley, 53 противоминных транспортных средства, колёсный транспорт высокой мобильности (HMMWV), другие транспортные средства, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs), а также тысячи снарядов, патроны, запчасти, приборы ночного видения.

