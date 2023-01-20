Противостояние не утихает. У самого большого дома России в Кудрово всю ночь будет дежурить полиция

Противостояние за управление самым большим домом России, который находится в Кудрово, продолжается. Там всю ночь будет дежурить полиция, не планирует никуда уходить и депутат ЗакСа Дмитрий Звонков — утверждает, что не будет сегодня спать.
Снимки толпы, собравшейся у здания, 19 января публикует 47news. Пока на месте экипаж полиции, а граждане пытаются не пускать сотрудников управляющей компании в серверную. По оценкам депутата, активно действуют около 80 жителей дома — всего их около 12 тысяч.
По данным издания, председатель вновь образованного ТСЖ Алексей Васьков на месте не появляется. Однако Звонков, который поддерживает ТСЖ, говорит, что «находится со всеми на связи».
Из-за управления домом 1 на Областной улице в Кудрово спорят представители УК «Капитал-Комфорт» и ТСЖ. Сообщалось, что утром сотрудники УК подошли к диспетчерской, где разместилось ТСЖ, а также на место прибыла полиция. https://47news.ru/articles/225119/ Двое уже были задержаны.
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