Противостояние не утихает. У самого большого дома России в Кудрово всю ночь будет дежурить полиция

Противостояние за управление самым большим домом России, который находится в Кудрово, продолжается. Там всю ночь будет дежурить полиция, не планирует никуда уходить и депутат ЗакСа Дмитрий Звонков — утверждает, что не будет сегодня спать.

Снимки толпы, собравшейся у здания, 19 января публикует 47news. Пока на месте экипаж полиции, а граждане пытаются не пускать сотрудников управляющей компании в серверную. По оценкам депутата, активно действуют около 80 жителей дома — всего их около 12 тысяч.