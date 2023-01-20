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    Противостояние не утихает. У самого большого дома России в Кудрово всю ночь будет дежурить полиция

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    Противостояние за управление самым большим домом России, который находится в Кудрово, продолжается. Там всю ночь будет дежурить полиция, не планирует никуда уходить и депутат ЗакСа Дмитрий Звонков — утверждает, что не будет сегодня спать.

    Снимки толпы, собравшейся у здания, 19 января публикует 47news. Пока на месте экипаж полиции, а граждане пытаются не пускать сотрудников управляющей компании в серверную. По оценкам депутата, активно действуют около 80 жителей дома — всего их около 12 тысяч.

    Фото: читатель 47news
    Фото: читатель 47news
    Фото: читатель 47news
    Фото: читатель 47news
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    По данным издания, председатель вновь образованного ТСЖ Алексей Васьков на месте не появляется. Однако Звонков, который поддерживает ТСЖ, говорит, что «находится со всеми на связи».

    Из-за управления домом 1 на Областной улице в Кудрово спорят представители УК «Капитал-Комфорт» и ТСЖ. Сообщалось, что утром сотрудники УК подошли к диспетчерской, где разместилось ТСЖ, а также на место прибыла полиция. https://47news.ru/articles/225119/ Двое уже были задержаны.

    Подробнее о противостоянии читайте на 47News.

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