Битва за управление самым большим домом России напомнила о себе громкими криками. В Кудрово приехала полиция

Неспокойным выдалось утро четверга для жителей самого большого дома в России, который находится в Кудрово. Причина — в очередном столкновении из-за права на управление зданием. О том, что происходило там 19 января, сообщает портал 47news.

По словам жильцов, в 11 утра представители УК «Капитал-Комфорт» подошли к помещению диспетчерской, где в последнее время расположились представители ТСЖ «Областная, 1». На видеозаписи в социальных сетях заметно, что немного досталось и председателю товарищества — Алексею Васькову.

На место также прибыли сотрудники полиции. Когда глава ТСЖ попросил пройти внутрь, ему сообщили, что это не его территория. В адрес УК со стороны прозвучало: «Козлы». Так крикнула одна из жительниц.

Владелец группы управляющих компаний Андрей Юпатов в беседе с 47news рассказал, как всё было с его точки зрения. По словам собеседника, его сотрудники утром зашли в помещение УК в сопровождении охранного предприятия. Всё по закону — для осуществления деятельности. Обошлось, мол, «без всяких там драк и мордобитий», а то, что кого-то выносили (речь о Васькове. — Прим. ред.), «так тоже очень вежливо».