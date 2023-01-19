Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс — оператора фильма «Ржавчина», которую застрелили из реквизитного оружия на съемках. Об этом 19 января сообщает NBC со ссылкой на прокурора Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис.
Такое же обвинение получит работавший на съемках оружейник — Ханна Гутьеррес-Рид. «После тщательного изучения улик и законов штата Нью-Мексико я пришла к выводу, что имеется достаточно улик для возбуждения уголовных дел против Алека Болдуина и других членов съемочной группы “Ржавчины”», — заявила Кармак-Олтвис.
Обвинения предъявят до конца месяца.
Ранее Болдуин сам подал в суд на съемочную группу и оружейника. Актер заявил, что пистолет не проверили и не обеспечили сохранность оружия и боеприпасов на съемочной площадке. Он также уверял, что не нажимал на курок, однако криминалисты проверили пистолет и установили, что оружие не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок — ни при нажатии наполовину или на четверть. Также судмедэксперты выяснили, что нет доказательств тому, что револьвер зарядили боевыми патронами намеренно. По их версии, произошедшее было несчастным случаем.
Больше года назад во время съёмок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла, режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение. Позднее актер договорился с семьей погибшей, а съемки возобновились.