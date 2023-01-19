Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс — оператора фильма «Ржавчина», которую застрелили из реквизитного оружия на съемках. Об этом 19 января сообщает NBC со ссылкой на прокурора Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис.



Такое же обвинение получит работавший на съемках оружейник — Ханна Гутьеррес-Рид. «После тщательного изучения улик и законов штата Нью-Мексико я пришла к выводу, что имеется достаточно улик для возбуждения уголовных дел против Алека Болдуина и других членов съемочной группы “Ржавчины”», — заявила Кармак-Олтвис.

