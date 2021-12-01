Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, убившего оператора

Актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок фильма «Ржавчина». Об этом он рассказал 1 декабря в первом большом интервью после инцидента журналисту ABC News Джорджу Стефанопулосу.



Стефанопулос упомянул, что по сценарию стрелять пистолет был не должен. «Спусковой крючок не был нажат, я не нажимал на него», — заявил Болдуин в ответ. «Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы на курок, никогда», — добавил актер.



В отрывке, опубликованном ABC News, он не объясняет, как же тогда произошел выстрел.

