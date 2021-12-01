FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -10
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, убившего оператора

9
Печать

Актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок фильма «Ржавчина». Об этом он рассказал 1 декабря в первом большом интервью после инцидента журналисту ABC News Джорджу Стефанопулосу.

Стефанопулос упомянул, что по сценарию стрелять пистолет был не должен. «Спусковой крючок не был нажат, я не нажимал на него», — заявил Болдуин в ответ. «Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы на курок, никогда», — добавил актер.

В отрывке, опубликованном ABC News, он не объясняет, как же тогда произошел выстрел.

«Кто-то вставил в пистолет боевую пулю, пулю, которой вообще не должно было быть на съемочной площадке», — говорит Болдуин.

22 октября стало известно, что во время съёмок фильма «Ржавчина» актёр Алек Болдуин случайно выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате погибла 42-летняя Галина Хатчинс. Режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

AlBerkut
Ага, да, оно само...
Что за револьвер был?
В конструкции практически любого револьвера, ну за исключением самых старых, антикварных типа кольта 1851Navy/1861Army, знаменитого писмейкера (1873), S&W 1873 (если что, то цифры это год разработки, 19 век) есть размыкатель, который исключает возможность контакта курка с капсулем патрона при не нажатом спуске. Даже при взведённом курке.
В том числе и в современных репликах этого антиквариата.
То есть без нажатия на спуск выстрел физически невозможен, ну разве что злодей напильником 'доработал' УСМ.
Ну и есть правила безопасного обращения с оружием. Никогда никакое оружие, даже заведомо разряженное, разобранное не наводится на человека, если не собираешься в него стрелять.
Взял оружие - проверь его лично, сразу, тем более в револьвере это сделать элементарно, осмотрев барабан.
Хоспади, ну как люди могут не знать даже самых азов безопасности.... Facepalm...
265832971
Такая важная инфа и вдруг через месяц после происшествия...Не верю.
О таких вещах заявляют сразу и кричат что-то вроде: о май гат, вот хэппанд? Итс нот ай!
А тут чувак огорчился, якобы не знал что не заряжен. Конечно не виноват, думал реквизит, но с.ка нажал на курок
paniker
На самом деле так всё и было, я там был и подтверждаю все сказанное Аликом!
Оператор и режиссёр были любовниками ,тёмная история,смена пола,родственники в администрации президента и.т.д ...
Так вот ,когда прозвучали выстрелы,а их было два, операторша стреляла сначала в режиссёра а потом себе в лицо! (жёсткая была)
А мы, с 'Болдуичем', в этот момент смотрели фильм 'Ворон' с Брэндоном Ли!
Ему там в конце момент очень понравился!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний