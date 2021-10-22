Алек Болдуин застрелил женщину-оператора во время съемок фильма в США

Женщина-оператор получила смертельное ранение во время съемок фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико. Выстрел произвел актер Алек Болдуин, сообщил 22 октября шериф округа Санта-Фе, передает CNN.
42-летнюю Галину Хатчинс вертолетом доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Также был ранен 48-летний режиссер Джоэл Соуса. Как пишет Hollywood Reporter, мужчина находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики.
Durante el rodaje de la película Rust, el actor principal y productor de la cinta, Alec Baldwin, disparó un arma aparentemente de utilería que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins. También hirió de gravedad al director Joel Souza pic.twitter.com/uKR4DLGgSq— Moviola_cine (@Moviola_cine) October 22, 2021
Алек Болдуин является продюсером вестерна «Ржавчина» и играет в нем главную роль. Известно, что во время съемок он должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, однако оружие оказалось заряжено боевыми. Никаких обвинений актеру пока не предъявлено, заявляют СМИ.