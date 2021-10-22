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Алек Болдуин застрелил женщину-оператора во время съемок фильма в США

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Женщина-оператор получила смертельное ранение во время съемок фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико. Выстрел произвел актер Алек Болдуин, сообщил 22 октября шериф округа Санта-Фе, передает CNN.

42-летнюю Галину Хатчинс вертолетом доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Также был ранен 48-летний режиссер Джоэл Соуса. Как пишет Hollywood Reporter, мужчина находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики.

Алек Болдуин является продюсером вестерна «Ржавчина» и играет в нем главную роль. Известно, что во время съемок он должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, однако оружие оказалось заряжено боевыми. Никаких обвинений актеру пока не предъявлено, заявляют СМИ.

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Комментарии (4)

Carolus
В кого (!) он должен был стрелять? Неужто в оператора и режиссёра? Кстати, и холостым можно убить, если стрелять в упор - газы-то горячие! И если даже актёр так пошутил, то такая шутка чревата тюрьмой.
Игoрь
Уже не впервые в Голливуде. Майкл Масси до конца жизни кошмарами мучался.
guess
Карма настигла этого престарелого донжуана, который, кстати, посещал остров педофила и друга Гейтса - Джеффри Эпштейна. Этот же умник постоянно твердит о русском вмешательстве в политику Соединенных Штатов.
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