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    Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу за заряженный пистолет

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    Заряженный пистолет, из которого Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, стал предметом иска. Актер подал в суд на членов съемочной группы и оружейника, которые предоставили ему оружие в боевом состоянии, сообщила газета The New York Times 11 ноября.

    По данным издания, Болдуин обвиняет членов съемочной группы в халатности и неисполнении обязанностей по поддержанию безопасности на съемочной площадке. В частности — специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, помощника режиссера Дейва Холлза, реквизитора Сару Закри и поставщика оружия и боеприпасов на съемочную площадку Сета Кенни.

    «Эта трагедия произошла из-за того, что на съемочную площадку был доставлен заряженный пистолет с боевыми патронами», — говорится в иске.

    Согласно документу, с которым ознакомилось издание, актер обвиняет Гутьеррес-Рид в том, что она не проверила тщательно пули и пистолет, Холлз не проверил его повторно при передаче актеру, а Закри не обеспечила сохранность оружия и боеприпасов на съемочной площадке.

    Как писала «Фонтанка», больше года назад во время съёмок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла, режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение. Позднее актер договорился с семьей погибшей, а съемки возобновились.

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