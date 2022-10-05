Болдуин продолжит работать над «Ржавчиной» после стрельбы в оператора. Он договорился с семьёй погибшей

Актёр Алек Болдуин продолжит работу над вестерном «Ржавчина» после непреднамеренного убийства оператора Галины Хатчинс. Продюсеры картины заключили с семьёй погибшей мировое соглашение, в рамках которого муж Хатчинс получит должность на площадке.



«Мы достигли соглашения, подлежащего одобрению судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров «Ржавчины», включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет прекращено», — говорится в заявлении супруга погибшей Мэтью Хатчинса, которое 5 октября цитирует CNN.

