Болдуин продолжит работать над «Ржавчиной» после стрельбы в оператора. Он договорился с семьёй погибшей

Актёр Алек Болдуин продолжит работу над вестерном «Ржавчина» после непреднамеренного убийства оператора Галины Хатчинс. Продюсеры картины заключили с семьёй погибшей мировое соглашение, в рамках которого муж Хатчинс получит должность на площадке.
«Мы достигли соглашения, подлежащего одобрению судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров «Ржавчины», включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет прекращено», — говорится в заявлении супруга погибшей Мэтью Хатчинса, которое 5 октября цитирует CNN.
Съёмки «Ржавчины» возобновят в 2023 году с той же командой, в том числе с режиссёром Соузой, который был ранен на площадке. Хатчинс отметил, что «не заинтересован в возложении вины на продюсеров или самого Болдуина», поскольку все стороны согласны, что смерть его жены была ужасным несчастным случаем. Фильм выпустят, «чтобы воздать должное последней работе Галины». Мэтью Хатчинс станет исполнительным продюсером картины.
Окончательное решение по соглашению будет принимать суд.
22 октября прошлого года стало известно, что во время съёмок фильма «Ржавчина» актёр Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс, режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение.
Сам Болдуин заявлял, что не нажимал на курок, при этом заключение специалистов исключает случайный выстрел. Расследование произошедшего еще продолжается.