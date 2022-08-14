ФБР выяснило, что выстрел Алека Болдуина, которым убило оператора на съемках фильма, не мог быть случайным

ABC News получило отчет криминалистов, которые проверяли пистолет, из-за которого погибла оператор фильма «Ржавчина» Галина Хатчинс.

Как сообщил телеканал 13 августа, специалисты установили, что оружие не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок — ни при нажатии наполовину или на четверть.

Сам Алек Болдуин, в руках которого был пистолет, уверял, что не нажимал на курок.

Также судмедэксперты выяснили, что нет доказательств тому, что револьвер зарядили боевыми патронами намеренно. По их версии, произошедшее было несчастным случаем.