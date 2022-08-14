ФБР выяснило, что выстрел Алека Болдуина, которым убило оператора на съемках фильма, не мог быть случайным

ABC News получило отчет криминалистов, которые проверяли пистолет, из-за которого погибла оператор фильма «Ржавчина» Галина Хатчинс.
Как сообщил телеканал 13 августа, специалисты установили, что оружие не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок — ни при нажатии наполовину или на четверть.
Сам Алек Болдуин, в руках которого был пистолет, уверял, что не нажимал на курок.
Также судмедэксперты выяснили, что нет доказательств тому, что револьвер зарядили боевыми патронами намеренно. По их версии, произошедшее было несчастным случаем.
Трагедия на съемках фильма «Ржавчина» произошла в октябре 2021 года. Смертельное ранение из реквизитного оружия получила женщина-оператор, также был ранен режиссер.