На заводе в Норильске снесли две дымовые трубы. Посмотрите на демонтаж, к которому готовились полгода

Две дымовые трубы взорвали на Никелевом заводе в Норильске. Видеозаписи с места сноса 19 января распространились в социальных сетях.
Автор: youtube.com/Наш Красноярский край
Местные СМИ сообщают, что подготовка к демонтажу этих сооружений шла полгода. Нужно было сделать проект, убрать с территории кабельные линии и трубопроводы, пробурить шурфы под взрывчатку, а также заложить сам заряд.
Вес труб, как уточняется, — около 20 тыс. тонн суммарно, а высота — 150 и 180 метров.
Никелевый завод был остановлен в 2016 году. Объекты на территории демонтируют до сих пор.