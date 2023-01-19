    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    7 м/с, ю-з

    748мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd68.87eur74.59

    На заводе в Норильске снесли две дымовые трубы. Посмотрите на демонтаж, к которому готовились полгода

    588
    1 комментарий

    Две дымовые трубы взорвали на Никелевом заводе в Норильске. Видеозаписи с места сноса 19 января распространились в социальных сетях.

    Автор: youtube.com/Наш Красноярский край

    Местные СМИ сообщают, что подготовка к демонтажу этих сооружений шла полгода. Нужно было сделать проект, убрать с территории кабельные линии и трубопроводы, пробурить шурфы под взрывчатку, а также заложить сам заряд.

    Вес труб, как уточняется, — около 20 тыс. тонн суммарно, а высота — 150 и 180 метров.

    Никелевый завод был остановлен в 2016 году. Объекты на территории демонтируют до сих пор.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    НорильскПроизводстваПроисшествие
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close