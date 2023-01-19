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    Двух граждан Швеции признали виновными по делу о шпионаже в пользу России. Один проведет остаток дней за решеткой

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    Двух братьев признал виновными в шпионаже шведский суд. Они якобы передавали военные документы России.

    Пеймане и Паяме Киа, согласно обвинению, получили доступ к информации о вооруженных силах страны, сообщает ТАСС 19 января со ссылкой на газету Aftonbladet. Возможность копировать документы появилась из-за работы старшего в службе безопасности и ВС страны. Таким образом мужчины якобы передали России порядка 100 документов за 10 лет.

    Братьев задержали осенью 2021 года. Вину в инкриминируемом им преступлении они не признают.

    Один из них приговорен к пожизненному сроку, второй к девяти годам и девяти месяцам в тюрьме.

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