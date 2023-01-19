Двух граждан Швеции признали виновными по делу о шпионаже в пользу России. Один проведет остаток дней за решеткой

Двух братьев признал виновными в шпионаже шведский суд. Они якобы передавали военные документы России.



Пеймане и Паяме Киа, согласно обвинению, получили доступ к информации о вооруженных силах страны, сообщает ТАСС 19 января со ссылкой на газету Aftonbladet. Возможность копировать документы появилась из-за работы старшего в службе безопасности и ВС страны. Таким образом мужчины якобы передали России порядка 100 документов за 10 лет.



Братьев задержали осенью 2021 года. Вину в инкриминируемом им преступлении они не признают.

