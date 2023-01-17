«В обычном режиме» или «ограниченно». Смольный настаивает, что Пискаревское кладбище завтра работает по привычному графику

Петербургский комитет по соцполитике, который курирует ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище», сообщил, что мемориал 18 января будет работать в обычном графике. Туда приедет президент России Владимир Путин.



На сайте самого кладбища сообщается: «С 16.01.2023 по 26.01.2023 — работа по обычному графику с возможными техническими перерывами». Памятуя об эпизодах с временным недопуском обычных горожан на территорию в памятные даты, «Фонтанка» решила уточнить в пресс-службе курирующего комитета — точно ли не будет дополнительных ограничений и в какое время жителям рекомендовать посещение мемориала. Там посоветовали не нагнетать ситуацию и подтвердили, что кладбище работает в обычном режиме.