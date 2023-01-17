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    «В обычном режиме» или «ограниченно». Смольный настаивает, что Пискаревское кладбище завтра работает по привычному графику

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    4 комментария

    Петербургский комитет по соцполитике, который курирует ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище», сообщил, что мемориал 18 января будет работать в обычном графике. Туда приедет президент России Владимир Путин.

    На сайте самого кладбища сообщается: «С 16.01.2023 по 26.01.2023 — работа по обычному графику с возможными техническими перерывами». Памятуя об эпизодах с временным недопуском обычных горожан на территорию в памятные даты, «Фонтанка» решила уточнить в пресс-службе курирующего комитета — точно ли не будет дополнительных ограничений и в какое время жителям рекомендовать посещение мемориала. Там посоветовали не нагнетать ситуацию и подтвердили, что кладбище работает в обычном режиме.

    Звонок в экскурсионный отдел по телефону, указанному на сайте мемориала, заставил усомниться в этом. «Завтра режим работы ограниченный, — ответили там. — Во всяком случае, с утра, часов до 15, имейте в виду, что он будет ограниченный». Директор кладбища Евгений Панкевич на все попытки уточнить, по какому же графику будет работать кладбище, отвечал, что ему неудобно разговаривать.

    Ранее Кремль опубликовал график мероприятий, в которых 18 января — в годовщину прорыва блокады Ленинграда — примет участие президент Владимир Путин: среди них возложение цветов к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище. Кроме того, в списке — посещение Музея обороны и блокады Ленинграда: на его сайте написано, что он начнет работу для всех посетителей в 15:00.

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    Блокада ЛенинградаПамятные датыПрорыв блокады ЛенинградаПискаревское кладбищеВизит президента в Петербург
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    Комментарии 4

    МатрёшечкА17 Янв 2023 в 16:43
    Вся челядь с ветеранами за забором подождёт, как обычно, пока царь со свитой не уедет.
    +2−0
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