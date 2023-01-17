«В обычном режиме» или «ограниченно». Смольный настаивает, что Пискаревское кладбище завтра работает по привычному графику

Петербургский комитет по соцполитике, который курирует ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище», сообщил, что мемориал 18 января будет работать в обычном графике. Туда приедет президент России Владимир Путин.
На сайте самого кладбища сообщается: «С 16.01.2023 по 26.01.2023 — работа по обычному графику с возможными техническими перерывами». Памятуя об эпизодах с временным недопуском обычных горожан на территорию в памятные даты, «Фонтанка» решила уточнить в пресс-службе курирующего комитета — точно ли не будет дополнительных ограничений и в какое время жителям рекомендовать посещение мемориала. Там посоветовали не нагнетать ситуацию и подтвердили, что кладбище работает в обычном режиме.
Звонок в экскурсионный отдел по телефону, указанному на сайте мемориала, заставил усомниться в этом. «Завтра режим работы ограниченный, — ответили там. — Во всяком случае, с утра, часов до 15, имейте в виду, что он будет ограниченный». Директор кладбища Евгений Панкевич на все попытки уточнить, по какому же графику будет работать кладбище, отвечал, что ему неудобно разговаривать.
Ранее Кремль опубликовал график мероприятий, в которых 18 января — в годовщину прорыва блокады Ленинграда — примет участие президент Владимир Путин: среди них возложение цветов к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище. Кроме того, в списке — посещение Музея обороны и блокады Ленинграда: на его сайте написано, что он начнет работу для всех посетителей в 15:00.