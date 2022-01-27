Ветераны и их родственники не смогли попасть на Пискарёвку. Чиновники попросили подождать

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
«Вышел Беглов (губернатор Петербурга. — Прим. ред.) и сказал, что мы сможем пройти только после того, как официальные делегации выйдут. Но нас снова не пускают — сказали после 15 часов», — рассказала «Фонтанке» пожилая женщина, стоявшая перед пунктом пропуска на кладбище. Другая ожидавшая возможности попасть на кладбище пожаловалась, что уже не первый год оказывается в такой ситуации: в прошлом году пришлось ждать два часа, чтобы возложить цветы. У части собравшихся на кладбище похоронены родственники, чтить их память в день снятия блокады Ленинграда для них традиция.
В состав официальной делегации, которой ждать не пришлось, вошли помимо губернатора города спикер петербургского парламента Александр Бельский, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты Государственной думы.
Часть ожидавших возле входа после завершения церемонии спустя час пропустили чуть ближе к мемориалу. Несколько человек, не став ждать, передали цветы полицейским с просьбой возложить на могилы.