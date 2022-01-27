Ветераны и их родственники не смогли попасть на Пискарёвку. Чиновники попросили подождать

«Вышел Беглов (губернатор Петербурга. — Прим. ред.) и сказал, что мы сможем пройти только после того, как официальные делегации выйдут. Но нас снова не пускают — сказали после 15 часов», — рассказала «Фонтанке» пожилая женщина, стоявшая перед пунктом пропуска на кладбище. Другая ожидавшая возможности попасть на кладбище пожаловалась, что уже не первый год оказывается в такой ситуации: в прошлом году пришлось ждать два часа, чтобы возложить цветы. У части собравшихся на кладбище похоронены родственники, чтить их память в день снятия блокады Ленинграда для них традиция.