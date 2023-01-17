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    В Гатчине 14-летняя девочка погибла, снимая видео под скандальный трек группы ЛСП

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    7 комментариев

    Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 14-летней школьницы в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 января.

    Свидетелем трагедии стал... смартфон девочки. Она поставила гаджет на окно, а сама села на подоконник балкона с вейпом. Фоном играла запрещенная песня группы ЛСП. На припеве школьница картинно откинулась назад, а вернуться в исходное положение уже не смогла. Девочку нашли под окнами дома на улице Волкова, спасти ее не смогли — она умерла в машине скорой помощи.

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    Комментарии 7

    sektor717 Янв 2023 в 14:37
    Видео-то где?
    Интересно же
    +4−0
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