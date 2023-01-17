В Гатчине 14-летняя девочка погибла, снимая видео под скандальный трек группы ЛСП

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 14-летней школьницы в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 января.
Свидетелем трагедии стал... смартфон девочки. Она поставила гаджет на окно, а сама села на подоконник балкона с вейпом. Фоном играла запрещенная песня группы ЛСП. На припеве школьница картинно откинулась назад, а вернуться в исходное положение уже не смогла. Девочку нашли под окнами дома на улице Волкова, спасти ее не смогли — она умерла в машине скорой помощи.