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Группа ЛСП удалит со стримингов свою песню, под которую умирали люди

Менеджер группы ЛСП Дмитрий Магадов сообщил 19 сентября о том, что группа приняла решение удалить трек «Номера» со стримингов. Включив эту композицию 2012 года, в России за последние несколько дней из жизни ушли еще минимум два человека.

Ранее песня была заблокирована во «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора за описание способа самоубийства. Это было сделано еще в 2018 году, и композиция тут же взлетела на третье место в рейтинге iTunes. Из TikTok песню удалили несколько дней назад.

Менеджер коллектива отметил, что ему «грустно» говорить о решении попрощаться с песней — однако тут же разместил в качестве аргумента ссылку на статью в «Википедии» об «эффекте Вертера», которым объясняют массовую волну подражающих самоубийств, которые совершаются после одного, широко освещенного СМИ либо описанного в книге или кино.

13 сентября в подмосковном Зеленограде во время прямого эфира в Instagram под эту песню покончила с собой тату-мастер. Утром 19 сентября стало известно о кончине 18-летнего парня в Краснодаре — он также включил эту песню.

Трек «Номера», вошедший в альбом «ЁП», был выпущен 24 мая 2012 года и стал первой полноценной совместной работой Олега Савченко (ЛСП) и Романа Сащенко. Олег Савченко — белорусский рэпер и автор песен. На момент выхода композиции ему было 22 года.

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Комментарии (3)

07A
Зачем я об этом узнал? Фонтанка, из за вашей рекламы мне захотелось послушать эту песню! Не могу пересилить себя, автор материала, все что произойдет со мной в ближайшие годы будет на Вашей совести!
rybalka
....за последние несколько дней, включая эту композицию 2012 года///

Какой язык у автора родной? По-русски правильно будет
за последние несколько дней, СЛУШАЯ эту композицию 2012 года...

Слово "включая" слишком часто используется для обозначения "вхождение чего-то, как части". Например: ... за последние несколько ней, включая сегодняшний...
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