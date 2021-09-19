Группа ЛСП удалит со стримингов свою песню, под которую умирали люди

Менеджер группы ЛСП Дмитрий Магадов сообщил 19 сентября о том, что группа приняла решение удалить трек «Номера» со стримингов. Включив эту композицию 2012 года, в России за последние несколько дней из жизни ушли еще минимум два человека.

Ранее песня была заблокирована во «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора за описание способа самоубийства. Это было сделано еще в 2018 году, и композиция тут же взлетела на третье место в рейтинге iTunes. Из TikTok песню удалили несколько дней назад.

Менеджер коллектива отметил, что ему «грустно» говорить о решении попрощаться с песней — однако тут же разместил в качестве аргумента ссылку на статью в «Википедии» об «эффекте Вертера», которым объясняют массовую волну подражающих самоубийств, которые совершаются после одного, широко освещенного СМИ либо описанного в книге или кино.