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    Читатели сообщили о странных маневрах трактора на Казанской. Дорожники объяснили — песок собирают вручную

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    2 комментария

    Читатели «Фонтанки» поделились видео с перемещениями уборочной техники на Казанской улице, которым объяснения на первый взгляд не найти. По словам дорожников, другого способа собрать обнажившийся после оттепели песок нет.

    читатель «Фонтанки»

    Видео вечером 16 января прислала читательница Екатерина. В ГУДП «Центр» «Фонтанке» пояснили, что Екатерина застала уборку песка, вытаявшего из-под снега и льда. «Его много лежит на кромке тротуара и в лотковой зоне, где вал лежит, — рассказали на предприятии. — «Ручники» сбрасывают его лопатой в лоток, с лотка ковшом соскребают. Так идут по всей адресной [программе], которая у бригады в работе, пока ковш песком не заполнится. Сейчас мыть нельзя и пылесосом работать — тоже».

    Читатели «Фонтанки» время от времени сообщают о непонятных им манипуляциях снегоуборочной техники и дворников. Иногда речь действительно о том, что работники имитируют проведение технологических операций, в других случаях дорожные предприятия дают свои пояснения.

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    Комментарии 2

    Local17 Янв 2023 в 14:25
    Я правильно понял,что на велосипеде ездит распорядитель работ и контролирует уборку?
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