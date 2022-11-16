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    Хитрый тракторист-симулянт попал в объектив читателя «Фонтанки». В ГУДП «Центр» взяли сотрудника на карандаш

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    Загадочный синий трактор, нарезающий круги на Сенной площади, привлек внимание читателя «Фонтанки» по имени Филипп. Снега в округе на наблюдалось, но спецтехника упорно кружила, даже не пытаясь имитировать работу. Видео было сделано во вторник. 16 ноября в ГУДП «Центр» прокомментировали происходящее.

    Читатель «Фонтанки»

    В дорожном предприятии поблагодарили петербуржца за сигнал и подтвердили, что в данном случае видна «работа» хитрого и предприимчивого водителя. Идея в том, чтобы имитировать уборку по заданному маршруту, отображаясь на карте через ГЛОНАСС — это позволяет списать большее количество топлива, чем сожжено на самом деле, а избыток при желании слить.

    «Иногда это делают, не до конца опуская щетку, но в данном случае человек вообще решил ничего не включать и не опускать, так что мы бы и так вычислили эту «хитрость», — пояснили в компании и обещали не оставить это без внимания.

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