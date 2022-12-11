Реагенты лопатой – это нормально. В комблаге объяснили, почему

В комитете по благоустройству Петербурга прокомментировали видео, на котором коммунальщики боролись с наледью с помощью щедрых «горстей» реагентов. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе, на ролике запечатлен совершенно нормальный процесс.



«В данном случае сотрудниками ГУДП «Центр» для борьбы с наледью применен противогололедный материал «Бионорд». Мы уже рассказывали, что этот материал применяется точечно в особо сложных случаях», – рассказали в комблаге.

Объемы реагентов, по словам представителя комитета, нормальные: «Из видео понятно, что сотрудник ручной уборки сыплет противогололедный материал на наледь, которая образуется от подтекания фасада и под водосточными трубами. Применение оправдано, количество соразмерно задаче».