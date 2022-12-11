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    Реагенты лопатой – это нормально. В комблаге объяснили, почему

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    1 комментарий

    В комитете по благоустройству Петербурга прокомментировали видео, на котором коммунальщики боролись с наледью с помощью щедрых «горстей» реагентов. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе, на ролике запечатлен совершенно нормальный процесс.

    «В данном случае сотрудниками ГУДП «Центр» для борьбы с наледью применен противогололедный материал «Бионорд». Мы уже рассказывали, что этот материал применяется точечно в особо сложных случаях», – рассказали в комблаге.

    Объемы реагентов, по словам представителя комитета, нормальные: «Из видео понятно, что сотрудник ручной уборки сыплет противогололедный материал на наледь, которая образуется от подтекания фасада и под водосточными трубами. Применение оправдано, количество соразмерно задаче».

    Ранее «Фонтанка» опубликовала ролик, снятый нашей читательницей на Суворовском проспекте. На нем запечатлена и работа по борьбе с наледью, и диалог сотрудника ГУДП «Центр» с горожанкой.

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    Комментарии 1

    28022752411 Дек 2022 в 22:21
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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