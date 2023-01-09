Чиновники прокомментировали огненную уборку проспекта Науки. Искры из-под ковша — это нормально

Комитет по благоустройству заявил, что если снегоуборочная машина мчится по дороге, высекая искры, это нормальная практика. Ранее очевидцы делились видеосъемкой такого метода уборки на севере Петербурга.

Видео, по словам читателей «Фонтанки», было записано на проспекте Науки. На нем заметно, что машина мчится на внушительной скорости, а из-под ковша летят искры.