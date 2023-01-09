    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -14

    3 м/с, ю-в

    766мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd70.34eur75.66

    Чиновники прокомментировали огненную уборку проспекта Науки. Искры из-под ковша — это нормально

    5566
    9 комментариев

    Комитет по благоустройству заявил, что если снегоуборочная машина мчится по дороге, высекая искры, это нормальная практика. Ранее очевидцы делились видеосъемкой такого метода уборки на севере Петербурга.

    Видео, по словам читателей «Фонтанки», было записано на проспекте Науки. На нем заметно, что машина мчится на внушительной скорости, а из-под ковша летят искры.

    читательница «Фонтанки» Дарья

    9 января на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин прокомментировал эту ситуацию. «Это скоростная уборка снега, — заявил чиновник. — Вообще, это для загородных трасс должен быть такой стиль уборки. Но ничего страшного не произошло. Проспект убрали достаточно быстро, техника не пострадала».

    «Фонтанка» писала, что за время праздников в Петербурге выпало более 16 см снега. Улицы города в среднем каждый день чистили около 795 единиц техники, а на обработку дорог и тротуаров от гололеда израсходовали более 13 тысяч тонн песко-соляной смеси.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close