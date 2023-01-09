Чиновники прокомментировали огненную уборку проспекта Науки. Искры из-под ковша — это нормально

Комитет по благоустройству заявил, что если снегоуборочная машина мчится по дороге, высекая искры, это нормальная практика. Ранее очевидцы делились видеосъемкой такого метода уборки на севере Петербурга.
Видео, по словам читателей «Фонтанки», было записано на проспекте Науки. На нем заметно, что машина мчится на внушительной скорости, а из-под ковша летят искры.
читательница «Фонтанки» Дарья
9 января на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин прокомментировал эту ситуацию. «Это скоростная уборка снега, — заявил чиновник. — Вообще, это для загородных трасс должен быть такой стиль уборки. Но ничего страшного не произошло. Проспект убрали достаточно быстро, техника не пострадала».
«Фонтанка» писала, что за время праздников в Петербурге выпало более 16 см снега. Улицы города в среднем каждый день чистили около 795 единиц техники, а на обработку дорог и тротуаров от гололеда израсходовали более 13 тысяч тонн песко-соляной смеси.