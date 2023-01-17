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    МЧС предупреждает: В Ленобласти такая погода, что сильно повышаются риски ЧП

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    ГУ МЧС по Ленинградской области 17 января предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни.

    По прогнозу СЗ УГМС, завтра, 18 числа, температура в течение суток будет переходить через ноль — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На дорогах гололедица, местами слабый гололёд.

    В ночь на 19 января на западе области пройдут сильные осадки — мокрый снег и дождь, днём поднимется ветер порывами до 15–17 м/с. Температура будет держаться выше нуля — плюс 1–6 градусов. В пятницу, 20 января, синоптики обещают от плюс 1 до минус 4 градусов и умеренный снег. Гололедица на дорогах в эти дни будет сохраняться.

    Такая погода, как отмечают в управлении, повышает риск ДТП, ЧП на транспорте и на воде, аварий на электросетях, травматизма из-за сосулек и падения на гололедице.

    Главный синоптик Петербурга ранее предупреждал, что оттепель в регионе продлится до пятницы.

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