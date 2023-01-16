Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернётся зима, и дал прогноз на Крещение. Вопрос — будет ли в чём делать проруби

Купаться будет не холодно, но с прорубями могут быть проблемы. Прогноз погоды на ближайшие дни, в том числе на праздник Крещения, дал 16 января в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Он также подвёл итоги первой половины месяца. Средняя температура за этот период (минус 4,3 градуса) оказалась близка к норме, поскольку положительная аномалия за последние пять дней «компенсировала весь запас холода, накопленный в первой декаде января».



Тепло продержится «всю вторую половину второй декады января», то есть примерно до 20 числа. Минусовые температуры вернутся только в третьей декаде, при этом, «скорее всего, погода будет слабоморозная». Не предвидится и «красивого снега»: «похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега там будет очень мало».

