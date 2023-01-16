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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернётся зима, и дал прогноз на Крещение. Вопрос — будет ли в чём делать проруби

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    Купаться будет не холодно, но с прорубями могут быть проблемы. Прогноз погоды на ближайшие дни, в том числе на праздник Крещения, дал 16 января в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Он также подвёл итоги первой половины месяца. Средняя температура за этот период (минус 4,3 градуса) оказалась близка к норме, поскольку положительная аномалия за последние пять дней «компенсировала весь запас холода, накопленный в первой декаде января».

    Тепло продержится «всю вторую половину второй декады января», то есть примерно до 20 числа. Минусовые температуры вернутся только в третьей декаде, при этом, «скорее всего, погода будет слабоморозная». Не предвидится и «красивого снега»: «похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега там будет очень мало».

    В Крещение же, по словам синоптика, ожидается плюс 3–5 градусов и дождь — благодаря южному циклону.

    Крещение Господне, напомним, православные христиане отмечают 19 января. Считается, что в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса в реке Иордан, поэтому в Петербурге (как и по всей стране) верующие окунаются в проруби, обустроенные во льду.

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