Конфискат предлагают передавать Минобороны и МЧС. Правительство поддержало законопроект

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о передаче конфискованных товаров на гуманитарные и оборонные цели. Речь идёт о товарах легкой промышленности, полученных Росимуществом в результате конфискации по делам об административных правонарушениях. Об этом 17 января сообщает РБК.



В настоящее время такие товары передаются Росимуществу для уничтожения. А разработчик законопроекта Минфин предлагает предусмотреть возможность передавать их МЧС и Минобороны в нынешней «сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации». Цель — «вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению».

