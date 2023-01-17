    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    754мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.29eur73.83

    Конфискат предлагают передавать Минобороны и МЧС. Правительство поддержало законопроект

    448
    обсудить

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о передаче конфискованных товаров на гуманитарные и оборонные цели. Речь идёт о товарах легкой промышленности, полученных Росимуществом в результате конфискации по делам об административных правонарушениях. Об этом 17 января сообщает РБК.

    В настоящее время такие товары передаются Росимуществу для уничтожения. А разработчик законопроекта Минфин предлагает предусмотреть возможность передавать их МЧС и Минобороны в нынешней «сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации». Цель — «вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению».

    В пресс-службе Минфина изданию подтвердили РБК, что внесли документ в правительство. Его, по данным РБК, поддержали в Минобороны, МЧС, Минпромторге, ФСБ, Росимуществе, Федеральной таможенной службе, в МВД согласовали с некоторыми замечаниями, получено положительное заключение Минюста.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МЧСМинобороныАдминистративные делаКонфискатКонфискация
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close