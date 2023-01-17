Конфискат предлагают передавать Минобороны и МЧС. Правительство поддержало законопроект

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о передаче конфискованных товаров на гуманитарные и оборонные цели. Речь идёт о товарах легкой промышленности, полученных Росимуществом в результате конфискации по делам об административных правонарушениях. Об этом 17 января сообщает РБК.
В настоящее время такие товары передаются Росимуществу для уничтожения. А разработчик законопроекта Минфин предлагает предусмотреть возможность передавать их МЧС и Минобороны в нынешней «сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации». Цель — «вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению».
В пресс-службе Минфина изданию подтвердили РБК, что внесли документ в правительство. Его, по данным РБК, поддержали в Минобороны, МЧС, Минпромторге, ФСБ, Росимуществе, Федеральной таможенной службе, в МВД согласовали с некоторыми замечаниями, получено положительное заключение Минюста.