«Ъ» рассказал о неофициальном запрете отдыха за границей для региональных депутатов и чиновников

В регионах после нескольких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, стали ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России.

Официально запретить выезжать из РФ местные власти не могут, но на этот счет во многих субъектах страны действуют «настоятельные рекомендации». Об этом 17 января сообщает издание «Коммерсантъ».

О кампаниях по принуждению к отказу от заграничного отдыха «Ъ» рассказывает в Ульяновской, Тамбовской, Свердловской, Новгородской, Брянской областях, а также в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии.