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    «Ъ» рассказал о неофициальном запрете отдыха за границей для региональных депутатов и чиновников

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    В регионах после нескольких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, стали ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России.

    Официально запретить выезжать из РФ местные власти не могут, но на этот счет во многих субъектах страны действуют «настоятельные рекомендации». Об этом 17 января сообщает издание «Коммерсантъ».

    О кампаниях по принуждению к отказу от заграничного отдыха «Ъ» рассказывает в Ульяновской, Тамбовской, Свердловской, Новгородской, Брянской областях, а также в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии.

    «Все коллеги здравомыслящие, понимают момент и не злоупотребляют поездками за границу», — прокомментировали информацию «Ъ» в правительстве Новгородской области.

    Во время новогодних праздников два депутата подверглись резкой критике из-за отпуска за границей. Негодования в соцсетях вызвало видео отдыха беспартийного депутата Курской облдумы Максима Васильева в Мексике, а также — фотографии вологодского депутата Дениса Долженко из Дубая.

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    Выезд за границуДепутатыОтпускЧиновники
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    Комментарии 3

    ПАТИОТ17 Янв 2023 в 08:09
    ну есть же теперь свои новые курорты. вот там и нужно отдыхать
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