Бастрыкин обратил внимание на снос дома для служащих писчебумажной фабрики «Братья Ватутины»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет от подчиненных доклад по ситуации с домом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной. 16 января о подготовке к его сносу сообщил градозащитный телеграм-канал «SOS СПб снос».



«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение, в котором сообщается о подготовке к сносу исторического здания на Октябрьской набережной. Глава ведомства поручил следователям изучить доводы граждан и доложить о первоначальных результатах проверочных мероприятий», — говорится в телеграм-канале СК.