Бастрыкин обратил внимание на снос дома для служащих писчебумажной фабрики «Братья Ватутины»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет от подчиненных доклад по ситуации с домом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной. 16 января о подготовке к его сносу сообщил градозащитный телеграм-канал «SOS СПб снос».
«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение, в котором сообщается о подготовке к сносу исторического здания на Октябрьской набережной. Глава ведомства поручил следователям изучить доводы граждан и доложить о первоначальных результатах проверочных мероприятий», — говорится в телеграм-канале СК.
Ранее градозащитники сообщили, что подали в комитет по охране памятников заявление о выявлении в качестве объекта культурного наследия дом для служащих, он располагается на Октябрьской набережной, 56, литера Б. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» запрещает демонтаж объектов, в отношении которых ведется процедура выявления.
Однако 13 января градозащитники узнали о подготовке здания к сносу, вечером с помощью техники начался демонтаж. По информации градозащитников, на место прибыли сотрудники СК, которые остановили работы.
Информационный щит на ограждении здания сообщает, что ведется реконструкция здания под гостиницу, предварительное название проекта — апарт-отель «Life Apart Октябрьская». «Специализированный застройщик Лайф Апарт Октябрьская» получил разрешение на строительство еще в 2019 году, затем дважды продлевал документ, теперь он действует до 26 декабря 2023 года. Ее владельцем и главой является Игорь Карцев.