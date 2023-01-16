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    Бастрыкин обратил внимание на снос дома для служащих писчебумажной фабрики «Братья Ватутины»

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет от подчиненных доклад по ситуации с домом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной. 16 января о подготовке к его сносу сообщил градозащитный телеграм-канал «SOS СПб снос».

    «В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение, в котором сообщается о подготовке к сносу исторического здания на Октябрьской набережной. Глава ведомства поручил следователям изучить доводы граждан и доложить о первоначальных результатах проверочных мероприятий», — говорится в телеграм-канале СК.

    Ранее градозащитники сообщили, что подали в комитет по охране памятников заявление о выявлении в качестве объекта культурного наследия дом для служащих, он располагается на Октябрьской набережной, 56, литера Б. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» запрещает демонтаж объектов, в отношении которых ведется процедура выявления.

    Однако 13 января градозащитники узнали о подготовке здания к сносу, вечером с помощью техники начался демонтаж. По информации градозащитников, на место прибыли сотрудники СК, которые остановили работы.

    Информационный щит на ограждении здания сообщает, что ведется реконструкция здания под гостиницу, предварительное название проекта — апарт-отель «Life Apart Октябрьская». «Специализированный застройщик Лайф Апарт Октябрьская» получил разрешение на строительство еще в 2019 году, затем дважды продлевал документ, теперь он действует до 26 декабря 2023 года. Ее владельцем и главой является Игорь Карцев.

    Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» был построен в 1880-е годы по проекту архитектора Леонарда Шауфельбергера. К концу XIX века здесь сложился своеобразный промышленный район, состоявший из двух промышленно-жилых комплексов — фабричных «городков» Варгуниных и Торнтонов. Бумажная фабрика появилась в 1840 году. Ее владельцами являлись купец Александр Иванович Варгунин и английский коммерсант Джон Гобберт, уступивший в 1850 году свою долю брату своего компаньона Павлу Ивановичу Варгунину.
    Гобберт привез из Лондона дорогостоящие машины и 10 английских специалистов. Кроме того, впервые на фабрике применили многие другие технические новинки: паровые двигатели, машины для непрерывной проклейки и просушки бумаги конструкции Александра Варгунина.

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    Александр БастрыкинСледственный комитетДемонтажСносСнос дома
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