«Не шикуем, но и не бедствуем». Посмотрите, как живет петербургская «утка из метро»

Узнаете эту парочку из метро? Нет? Тогда знакомьтесь: это Юлия и ее селезень Рыжик. Ему пять лет, он весит около трех кило и никогда не видел «дикой» жизни.

Зато видел частный дом на юге, коммуналку, где для него оборудовали отдельную комнату с душевой, вкусную свежую еду и стены петербургского метрополитена, куда они с Юлей ходят «работать». «Трудится» Рыжик в среднем минут 40, но денег, признается хозяйка, им хватает: не шикуют, но и не бедствуют.