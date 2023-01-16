«Не шикуем, но и не бедствуем». Посмотрите, как живет петербургская «утка из метро»

Узнаете эту парочку из метро? Нет? Тогда знакомьтесь: это Юлия и ее селезень Рыжик. Ему пять лет, он весит около трех кило и никогда не видел «дикой» жизни.
Зато видел частный дом на юге, коммуналку, где для него оборудовали отдельную комнату с душевой, вкусную свежую еду и стены петербургского метрополитена, куда они с Юлей ходят «работать». «Трудится» Рыжик в среднем минут 40, но денег, признается хозяйка, им хватает: не шикуют, но и не бедствуют.
Рыжик — не первая птица в семье Юлии. Первого селезня, Дональда, буквально вырвали из ее рук «зоозащитники» девять лет назад. Уточка Донна появилась в 2014 году. Ее, по словам Юлии, постигла та же судьба — неизвестные «зоозащитники» набросились вчетвером, силой отняли сумку с уткой. С тех пор Юлия о них ничего не слышала: заявления в полицию ни к чему не привели, а в зоопарк птиц с «улицы» давно не берут.
К слову, Рыжик едва не повторил судьбу своих предыдущих собратьев, но хозяйка сумела отбить его у пассажирки, укусив за руку, в чем честно сознается. Но поясняет: такие случаи всё же единичны, в основном люди радуются и благодарят за хорошее настроение.
О том, сколько на самом деле петербургских птиц «в деле», и чем закончилась та история с укушенной пассажиркой, — читайте на «Фонтанке».