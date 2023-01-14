«Доставщики цветов» оказались с опытом. В Петербурге попались предполагаемые разбойники, посетившие горожанку на Савушкина

Поиски лже-доставщиков цветов, которые избили петербурженку и отняли у нее деньги, привели полицию к опытным на преступном поприще гражданам. Какое-то время им придется посидеть в камере.



Фигурантов полиция застала прошлым утром в квартирах на проспекте Художников и улице Жени Егоровой, стало известно «Фонтанке» 14 января. Первый подозреваемый — 46-летний гражданин Армении, который приехал в Россию больше десяти лет назад. Примерно тогда же он попал в колонию за убийство — вышел только в 2020-м. Второй предполагаемый разбойник — 39-летний петербуржец, он был судим за грабеж, кражу, пьяное вождение и по «наркотической» статье.