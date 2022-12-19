Руками и ногами били жительницу севера Петербурга доставщики букета. Деньги за услугу они взяли сами

Полиция Приморского района ищет двоих мужчин, которых пустила в квартиру петербурженка. Ей обещали доставку цветов от незнакомца.



В единую службу спасения 59-летняя жительница улицы Савушкина обратилась 17 декабря около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 декабря. Она, по предварительной информации, рассказала, что этим же вечером в её квартиру позвонили и сообщили о доставке цветов.



Когда женщина открыла дверь, то на нее набросились двое мужчин в медицинских масках. Они избили петербурженку руками и ногами, а потом забрали из кошелька 16 тысяч рублей.

