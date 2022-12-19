    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, зап

    764мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd64.61eur68.78

    Руками и ногами били жительницу севера Петербурга доставщики букета. Деньги за услугу они взяли сами

    10135
    5 комментариев

    Полиция Приморского района ищет двоих мужчин, которых пустила в квартиру петербурженка. Ей обещали доставку цветов от незнакомца.

    В единую службу спасения 59-летняя жительница улицы Савушкина обратилась 17 декабря около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 декабря. Она, по предварительной информации, рассказала, что этим же вечером в её квартиру позвонили и сообщили о доставке цветов.

    Когда женщина открыла дверь, то на нее набросились двое мужчин в медицинских масках. Они избили петербурженку руками и ногами, а потом забрали из кошелька 16 тысяч рублей.

    Пострадавшая не смогла (или не захотела) объяснить полицейским, что от нее хотели нападавшие: долгов у нее нет, угроз раньше не поступало.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    ThunderPiter19 Дек 2022 в 11:04
    А что будет, когда от эмбарго скрепономика реально поплывет?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close