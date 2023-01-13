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    Президент РФ готов рассмотреть предложения по освобождению от военной службы мобилизованных врачей

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    Владимир Путин дал поручение о подготовке и представлении ему предложений об освобождении врачей, призванных в армию по мобилизации, от исполнения воинской обязанности.

    В других поручениях, исполнение которых возложено на премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минобороны Сергея Шойгу, президент РФ обязал обеспечить лекарствами и медицинскими изделиями пострадавших при выполнении специальной военной операции, сообщает 13 января РИА Новости.

    Также поручено создать специальный центр для реабилитации раненых и систему адресного сопровождения их во время и после лечения.

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