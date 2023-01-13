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    Выходные начнутся с сильного ветра, а в Ленобласти — с обильного снега

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    В Петербурге в субботу ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает 12 января городское ГУ МЧС.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 января в городе местами ожидается усиление ветра до 17 м/с.

    Ленобластное ГУ МЧС со ссылкой на СУ УГМС информирует о том, что завтра утром на западе области местами вероятен сильный снег. С 9–11 часов усилится ветер южного и юго-западного направлений до 15–17 м/с.

    Сегодня в Петербург и область приходит оттепель с дождями. Она продлится почти неделю. Температура в городе, по данным на 10:15, уже плюс 0,9 градуса.

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